У селі Світле Корепецької громади через негоду немає електрики. Там під час зливи обірвало лінію електропередач.

Про це Суспільному розповів секретар Коропецької селищної ради Дмитро Данчук.

За його словами, також у цьому селі повалило дерева та розмило частину дороги.

“Тридцять будинків без світла. Ми зараз з представниками ДСНС районними дивимося що, як і до чого. Тут катастрофа. Ні під’їзду, якби якась біда. Ні швидкої, ні пожежної нема. Другу частина дороги розмило. Зв’язувалися з дорожньої фірмою, яка обслуговує, бо потрібний в’їзд в село. Працює бригада електриків. Світло подали в частину села, а друга частина зараз без світла. Йдемо оцінювати, що тут і як, бо тут стихія наробила біди”, – каже Данчук.

За словами Дмитра Данчука, суму збитків через негоду в громаді підрахують після вивчення ситуації в кожному селі.