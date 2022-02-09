Туристичний маршрут, фільм і фестиваль: як будуть вшановувати видатного уродженця Тернопільщини

150 років з дня народження письменника, перекладача, літературознавця, художника, педагога, громадського діяча Богдана Лепкого виповниться у 2022-му. Ювілейну дату відзначатимемо 4 листопада, але різноманітні заходи в пам’ять про ювіляра триватимуть в області впродовж року.

Як повідомили в управлінні культури і туризму ТОДА, серед запланованих заходів є розробка і презентація туристичнго маршруту «Стежками Богдана Лепкого» (Бережани-Жуків-Поручин), організація художнього пленеру, фестиваль Бережанського замку 17-18 вересня, присвячений пам’яті Богдана Лепкого.

Цього року видадуть збірку творів для дітей, створять документальний фільм про життєвий і творчий шлях письменника, а також – серію анімаційного відео за творами Богдана Лепкого для дітей.

Також планують організувати Міжнародну наукову конференцію «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля: творчий феномен Богдана Лепкого». До 150-річчя письменника відкриють виставку в Тернопільському державному архіві та виставку із фондів Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові. Ще одним цікавим заходом стане випуск клубного поштового конверта, спецпогашення марки та конверта першого дня.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка покажуть виставу за Богданом Лепким «Мазепа». П’єсу написав тернополянин Богдан Мельничук, а поставив Олег Мосійчук. А в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки демонструватимуть виставу за Богданом Лепким «Ксеня і дванадцять місяців», режисером-постановником якої є Володимир Лісовий.

В пам’ять про Богдана Лепкого у музеях, бібліотеках та освітніх закладах області також відбудуться різноманітні тематичні заходи.