З кожним роком подорожі все щільніше вплітаються в наше життя та стають його невід’ємною частиною.

Мандрівники знаходяться в постійному пошуку нових можливостей та див, щоб живити свою жагу до пригод знову й знову. Так смарт-подорожі швидко перетворилися з маловідомого тренду на необхідність. Подорожувати самостійно лише зі смартфоном у кишені та отримувати новий цікавий досвід — це і є стиль життя мандрівника 21 століття. Саме такий розвиток сюжету пропонує туристичний мобільний додаток WalQlike, в якому нещодавно з’явилися квест-маршрути славним містом Тернопіль.

Побудувати подорож із WalQlike дуже легко. Схема роботи додатку проста й зрозуміла для кожного. Спершу необхідно завантажити безкоштовний додаток в Google Play або App Store. Наступний крок — обрати місто та тематику квест-екскурсії, що цікавить вас саме в цей момент. WalQlike створює нешаблонні маршрути містом, серед яких кожен знайде собі щось до душі та настрою: швидкі й розважливі, інформативні та з гумором, від знайомства з мініатюрними скульптурами котиків до дослідження історичних казусів старовинних маєтків. А далі все ще простіше: натискаєте кнопку «старт» і починаєте свою прогулянку містом від однієї локації до іншої. Щоб рухатися далі, необхідно відповідати на кмітливі питання квесту. Кожна локація містить короткий опис, цікаві факти й поради від гіда. Так ви пізнаєте місто по-справжньому — таким, де вирує життя.



Неважливо, чи ви відвідуєте місто перший, третій, десятий раз, а, може, навіть народилися тут, смарт-екскурсії від WalQlike будуть цікаві як новачкам, так і тутешнім, які хочуть дослідити своє рідне місто на всі сто відсотків та отримати нові емоції.



У Тернополі на вас чекають захопливі квести від місцевого екскурсовода Оксани Ленчук: легенди, таємниці файного міста та неочікувані повороти історії. Тернопіль не залишить байдужим жодного мандрівника, якщо відкрити місту своє серце.

Ініціатива реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Наразі додаток WalQlike запрошує прогулятися такими містами, як Київ, Львів, Кам’янець-Подільський, Одеса, Івано-Франківськ, Чернігів, Дніпро, Чернівці та Тернопіль. Кордони діяльності проекту стрімко розширюються: найближчим часом квести стануть доступними у Харкові.



Доєднатися до ком’юніті WalQlike можна в соціальних мережах Facebook та Instagram, щоб не пропустити анонси та нові ініціативи проекту. Давайте мандрувати Україною разом, адже це смарт!