«Раївський парк, що на Бережанщині, має стати родзинкою європейського туризму”, – так вважає народний депутат Іван Чайківський, вкотре відвідавши це унікальне місце садово-паркового мистецтва.

Своїми думками він поділився в соцмережах.

“Сьогодні парк — улюблене місце відпочинку жителів села Рай та Бережанського району. Тут, у ставках і досі плавають лебеді. Та на утримання цієї природної пам’ятки коштів немає. Вона неприбуткова і відіграє лише соціальну функцію. Тому, парк із десятками старовинних червонокнижних дерев, з унікальними комахами, метеликами та птахами поволі перетворюється на лісові зарослі”. – зазначає пан Чайківський.

За його словами, ми мусимо бути господарями на своїй землі!

“Переконаний, Раївському парку можна не лише повернути історичний вигляд, а й завдяки йому, створити умови для розвитку Бережанської громади. Я, як депутат Верховної Ради України по 165 виборчого округу, куди входить Бережанський район, ініціюю відновлення Раївського парку. Закликаю громаду, активістів, політиків та владу об’єднатись і дати парку нове життя”. – переконаний в успіху своєї ініціативи Іван Чайківський.

Для довідки:

У 1709 році Олександр Потоцький закладає тут парк та будує палац. За задумом графа, у парку мають рости рідкісні породи дерев та кущів, а в ставку плавати лебеді. Майже за 300 років Раївський парк та палац зазнали десятки руйнувань та реконструкцій. Нащадки роду Потоцьких знову і знову наймали відомих світових архітекторів та дизайнерів, аби після війн та занепадів повертати парку життя. Останній нащадок роду – Якуб Потоцький, помер у 1934 році. А далі – війна, і спадкоємцем обдертого палацу та напівзнищеного парку стає наше покоління. Через скрутне матеріальне становище володіння передають із власності у власність. Лише за останні два десятки років тричі помінялись балансоутримувачі угіддя.







