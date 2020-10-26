Працівники карного розшуку Тернопільського відділу поліції затримали раніше судимого жителя Одеси за вчинення крадіжки. Зловмисник виніс з помешкання, яке орендував, майна на 45 тисяч гривень

До поліцейських із заявою звернулася мешканка обласного центру. Жінка розповіла, що здала на добу в оренду свою квартиру, а коли наступного дня прийшла забирати ключі, в помешканні не було ні кватиранта, ні дорогої техніки.

-Оперативно відреагувавши на звернення заявниці, нам вдалося встановити особу зловмисника, – розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк. – Причетним до майнового злочину виявився 55-річний одесит. До слова, чоловік раніше судимий. Оперативні заходи тривають, адже перевіряємо гастролера на причетність до вчинення інших протиправних діянь.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу.