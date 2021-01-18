16 січня у місті Яремче зі скелястого схилу у річку Прут впав чоловік.

Як зазначили в Управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА, загиблий – житель Тернополя, 1965 року народження.

Повідомлення про нещастя надійшло до рятувальників о 14:27.

“О 14:38, після прибуття до місця виклику, було встановлено, що в річці Прут на відстані близько 1,5 м від берега перебуває чоловік, який не подає ознак життя. Підхід до місця перебування потерпілого ускладнений специфікою рельєфу місцевості. Однак, рятувальники у гідрокостюмах добралися до нього човном”, – інформує Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Надзвичайники прибули до чоловіка та транспортували до берега, де передали працівникам поліції і швидкої. На жаль, медики констатували смерть.