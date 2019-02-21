Турнір з міні-футболу присвятили Героям Небесної сотні

21/02/2019 Розмір тексту:

Турнір міні-футболу організували у Тернополі. Змагання приурочили Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні. У поєдинку силами мірялося дванадцять команд.

Провели турнір з міні-футболу у спортивному комплексі «Політехнік». Змагалися команди військовослужбовців, представники громадських і молодіжних організацій, а також брали участь у турнірі студенти-іноземці.

Як повідомив співорганізатор, наказний отаман Тернопільського козацько-десантного осередку Володимир Мосейко, перше місце у змаганнях здобула команда з Чортківського району.

«Вдячні всім командам, які брали участь у цьому турнірі. Це і представники 44-ої артилерійської бригади, Національної гвардії, наші козаки, команди зі студентства. Дякуючи Богу, турнір закінчився. Перше місце у важкій боротьбі виборола команда – Слобідка Джуринська, це Чортківський район. Друге місце у козаків з Тернопілля, третє – Великий Ходачків, Козівський район . Четверте – с. Молотків, Лановецький район, п’яте – у 44-ої артилерійської бригади з Тернополя. Дякуємо усім за хороші емоції. Всі команди викладалися на повну. Загалом у турнірі участь брало дванадцять команд».

Додамо, турнір з міні-футболу Героїв Небесної Сотні проводять у Тернополі четвертий рік поспіль. Такі змагання започаткували після Революції Гідності.

Софія Романська