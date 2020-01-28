На території колишнього гіганта місцевої промисловості – заводу “Ватра” віднедавна почалися роботи цеху з виробництва екструдованого пінополістиролу.

Місцеві мешканці неодноразово писали у соцмережах про можливу шкоду від виробництва навколишньому середовищу та екології мікрорайону поблизу вулиці Микулинецької, 46. В процесі виробництва використовуються такі складники, як полістирол та нуклеатор. Однак особливої реакції екологічних служб не було.

Зараз фірма, яка зареєстрована в Херсоні (навіть не в Тернополі), контрольний пакет якої належить турецьким громадянам, прагне узаконити свої дії шляхом отримання висновку про оцінку впливу на довкілля.

Дивує, що мовчать з цього приводу численні екологічні активісти, які бачать кожну зрубану гілку на дереві, але не бачать чи не хочуть бачити шкідливий об’єкт.