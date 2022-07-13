Турботливий чоловік, батько, син: на війні героїчно загинув депутат з Тернопільщини

Страшна звістка облетіла Більче-Золотецьку громаду.

Під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні героїчно загинув старший солдат Володимир Левицький, 1990 року народження, житель села Більче-Золоте.

“На жаль, ми втратили хорошого односельчанина, турботливого чоловіка, батька, сина, активного сільського депутата.

Глибоко співчуваємо рідним Володимира Левицького.

Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку втрату.

Вічна пам’ять захиснику України!”, – повідомляють на сторінці громади.

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