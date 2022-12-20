Майже два десятки проектів рішень пов’язаних із міськими програмами прийняли депутати на позачерговій двадцять першій сесії 19 грудня. Так, були прийняті нові програми, а також внесені зміни і доповнення до діючих.

Про найважливіші з них розповів під час брифінгу міський голова Сергій Надал.

– На сесії було прийнято ряд нових програм або внесені зміни в діючі в різних галузях господарювання, – повідомив Сергій Надал. – В основному внесення змін зумовлено або продовженням на рік або врахуванням особливостей військового стану чи особливих вимог до безпеки. Зокрема, внесено зміни до програми про житлово-комунальне господарство на 2021-2024 роки. Додатково у ній передбачено можливість відшкодування в розмірі 50% вартості робіт по ремонту електрощитових, проводки, а також з придбання генераторів або інших резервних елементів живлення. Прийняті зміни до програми «Турбота». Особливістю змін є те, що починаючи з 2023 року певним категоріям пільговиків нашої громади, які отримували компенсацію за комунальні послуги, вона буде проводитись по новому. Раніше кошти перераховувалися на постачальні підприємства, а з наступного року безпосередньо людина буде отримувати розмір компенсації на власний рахунок і погашати комунальні послуги. Але важливою умовою для цього є відсутність заборгованості за комунальні послуги. Тобто ми переходимо на монетизацію відшкодування пільг.

У 2022 році з бюджету громади близько 40 мільйонів було виділено військовим частинам як фінансова підтримка або придбання необхідного обладнання, техніки, амуніції, які були передані військовим частинам. На наступний рік у «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади» заклали понад 50 мільйонів гривень.

Наступні два роки підтримуватимуть у міськраді і розвиток малого та середнього підприємництва. Зокрема, передбачено відшкодування єдиного соціального внеску.

– Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2023-2024 роки серед іншого передбачає компенсацію відсотків по певних видах кредитів і відшкодування вартості придбання генераторів чи інших альтернативних джерел живлення для певних категорій суб’єктів підприємництва, – зазначив Сергій Надал. – Також передбачено відшкодування сплати єдиного соціального внеску. Тобто кожен роботодавець при створені офіційного робочого місця буде отримувати компенсацію з бюджету громади у розмірі 1347 гривень за кожного нового працівника. Тепер депутати розроблять порядок, де буде розписано як подається заява, які комісії розглядають, яким чином, в якому розмірі і хто із суб’єктів господарювання зможе отримувати таку компенсацію.