Штормове попередження оголосили синоптики на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у регіоні вночі та вранці спостерігатимуться густі тумани, видимість у яких знижуватиметься до 200 метрів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця, відтак можливі небезпечні ситуації.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, тумани та ожеледиця, – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Попереду – чітка тенденція до підвищення температурних показників. – повідомила синоптик Наталка Діденко. Погода нагадуватиме швидкий прихід весни.

«У неділю вночі ще можливі помірні заморозки, а вдень практично повсюди буде або близько нуля, або з “плюсами”. Антициклон домінуватиме, відтак суттєвих опадів не передбачається. Хіба якісь приватні снігові осередки торкнуться деяких населених пунктів. Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, крупними конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду».

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині буде значно теплішим. Майже всюди домінуватимуть плюсові температурні показники. Це сприятиме швидкому таненню снігу.