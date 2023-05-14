Цинізму немає меж: в рф назвали ракетний удар по складу гуманітарної допомоги “знищенням пункту дислокації ЗСУ”

Міністерство оборони рф цинічно прокоментувало удар по Тернополю 13 травня, де ворожа ракета знищила склад із гуманітарною допомогою для українців.

Там заявили, що нібито били “по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ” та по складах зі зброєю, повідомляє Оглядач.

Зокрема, в Telegram-каналі міноборони країни-агресорки оприлюднили зведення, в якому окупанти похвалилися обстрілами Тернополя та Петропавлівки на Дніпропетровщині. “Завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування”, – заявили загарбники.

При цьому вони стверджують, що удари завдавалися “по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн”.

“Ціль удару досягнуто. Усі призначені об’єкти вражені“, – цинічно заявили в російському міноборони.

При цьому раніше керівник благодійного фонду “Світло Реформації” Іван Гонтар повідомив, що в Тернополі 13 травня ворог повністю зруйнував склад, де зберігали гуманітарну допомогу християнські місії та церкви.

“Тисячі тонн допомоги пройшли через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку та надію через можливість користуватися цим приміщенням… Все згоріло”, – написав він.