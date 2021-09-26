Ніякого співчуття та совісті, а лише прибуток мав на меті аферист, який обміняв фальшиві долари на готівку пацієнту одного з медзакладів області.

За допомогою до працівників поліції звернувся мешканець Підволочищини. Він розповів, що невідомий чоловік втерся йому в довіру та видурив 5 тисяч гривень. Потерпілий лікується від тяжкої онкологічної недуги. На території лікарні до нього підійшов незнайомець, вони розговорилися. Новий знайомий видався дуже порядним, розповів, що теж тут лікується, а ще товаришує зі священником церковної парафії, яку відвідує мешканець району.

Під час розмови аферист раптом згадав, що має придбати дороговартісний укол, а так і не встиг обміняти долари. Спитав пацієнта, чи не міг би він допомогти з обміном. Той погодився. Шахрай взяв готівку, натомість залишив сувенірні купюри. Проте, помітив це чоловік не одразу. Вже в палаті розглянув валюту і зрозумів, що його підло обманули. Довелося телефонувати в поліцію.

За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження згідно статті 190 (шахрайство) КК України.