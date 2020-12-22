Цинічний злодій вкрав з аптеки скриньку з пожертвами для хворих діток

Мешканець району викрав з аптеки, розташованої в Почаєві, скриньку для пожертв. Повідомлення про крадіжку надійшло до кременецької поліції від працівників закладу.

Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, раніше судимий, за крадіжки. В аптеці біля каси увагу чоловіка привернула скринька для пожертв для хворих діток, набита грошима. Зловмисник вхопив її та кинувся до виходу. Злодій заробив 2500 гривень та чергове кримінальне провадження.

Працівники поліції розшукали підозрюваного. З крадених благодійних коштів він встиг витратити лише 500 гривень, решту після завершення слідчих дій поліцейські повернуть у благодійний фонд.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів.