Дощі та грози ймовірні упродовж вихідних на Західній Україні, – попередила синоптик Наталка Діденко. Однак опади будуть короткочасними.

Температурні показники вдень коливатимуться від 23 до 26 градусів вище нуля.

У суботу на Тернопільщині в основному спостерігатиметься суха погода, а от в неділю не обійдеться без опадів, – каже Наталка Діденко. Місцями пройдуть сильні зливи та шквали.

«У суботу очікується +23 +26 градусів. У неділю буде трохи вище: протягом дня +24 +28 градусів. Завтра вдень опади ймовірні на Сході та місцями в західних областях. У неділю, 7 липня, на Івана, короткочасні дощі з грозами очікуються на Заході України, а ввечері у неділю підійдуть до центральної частини. На решті території буде без опадів.

При грозах можливі зливи та шквали, обережно!

Тим більше, що вихідними багато хто буде на природі, на відкритому повітрі».

За попередніми пронозами, наступного тижня в області спостерігатимуться досить мінливі погодні умови. Можливі різкі перепади температурних показників, а також не обійдеться і без дощів.

Софія Романська