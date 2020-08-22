Вихідними на Тернопільщині буде спекотно. Місцями температурні показники перевищуватимуть тридцятиградусну позначку.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі по Тернополю та області обійдеться без опадів. По всій території регіону зберігатиметься мінлива хмарність, вітер східний, 5 – 10 м/с. А от нічні температурні показники опускатимуться до дванадцяти градусів тепла.

За словами синоптика Наталки Діденко, на Західній Україні цими днями буде найтепліше. Зберігатимуться такі температурні показники, як на півдні.

«Температура повітря нарешті одна з найвищих очікується в західній частині України і,традиційно, на Півдні: +25 +30 градусів. У суботу буде сухо, малохмарно та комфортно: +25 градусів. У неділю знову почнуть градуси підніматися вгору».

Отже, спекотна погода збережеться у регіоні і на День Незалежності. А далі, за попередніми прогнозами синоптиків, очікується хвиля нижчих температурних показників.

Софія Романська