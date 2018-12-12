Циклон принесе на Тернопільщину снігопади

12/12/2018 Розмір тексту:

Снігопади поспішають на Тернопільщину. За словами метеорологів, опади принесе активний циклон з півдня. Відтак по всій території регіону очікується похмура погода з високою ймовірністю снігопадів.

Внаслідок активності циклону, у більшості областей України спостерігатиметься некомфортна погода. Оскільки випадатиме сніг, місцями мокрий сніг з дощем, на дорогах може утворюватися ожеледиця.

«У середу випадатиме сніг, місцями мокрий, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини та нахабна ожеледиця.

Температура повітря за такої ситуації і не думає привертати до себе увагу – близько нуля, на Заході вночі -1 -4 градуси.

Тобто, складні погодні умови! Не легковажте прогнозом погоди при плануванні подорожей», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, сніжитиме у західному регіоні до кінця тижня. Щодо температурних показників, то спостерігатиметься переважно мінусова температура повітря. Однак сніговий покрив на Тернопільщині довго не протримається, уже з наступного тижня знову повернеться відлига.

Софія Романська