Дощі та грози передбачають на Тернопільщині цими днями.

Хвилю опадів принесе циклон Otto, який рухається з Балтії, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Попри дощову погоду температурні показники залишатимуться високими 25 – 30 градусів тепла.

«Циклон Otto, що рухається з Балтії, тягне за собою ще й купу родичів.

Вздовж його атмосферного фронту, який прийде в Україну, очікуються дощі та грози та інші метеорологічні явища», – каже Наталка Діденко. Втім, температурні показники очікуються досить контрастні: +30 і за +30, а в тилу фронту +16 +19 градусів. «27-го червня грозові дощі пройдуть в західних областях України. Температура повітря, зазвичай, перед фронтом, `підскакує`, тому у четвер очікується протягом дня +25+30 градусів. Після проходження фронту, в його тилу, вже в п`ятницю спека в Україні почне стрімко падати і температура повітря знизиться до +20+25 градусів».

Пекельна спека накриє цими днями Європу, – повідомляють синоптики. У більшості європейських країн хвиля тепла досягне свого піку в п’ятницю. Фактична температура може зростати до 35 — 40 градусів за Цельсієм. У деяких місцях може бути ще спекотніше, особливо в містах, де ефект «острова тепла» від асфальту і бетону підвищує температуру.

Софія Романська