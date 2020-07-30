Циклон йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, він суттєво не вплине на температурні показники, зате принесе грозові дощі та посилення вітру.

Мінлива хмарність, високі температурні показники, грози та дощі — така метеорологічна картина спостерігатиметься на Тернопільщині передостаннього дня липня. Ймовірність опадів залишається високою, відтак жителям краю радять не забувати парасольок, які можуть знадобитися і під час спеки.

“Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України. Тут термічна картинка суттєво не зміниться, +24+28 градусів. Тому, хто любить спеку, усі – на сонце, воду й прогулянки, але без надмірного захоплення, щоб потім не лежати з компресом на голові чи не лякати колег пожежним кольором щік та носа. Ну, а кому більше до душі літня свіжість – трохи почекати, вже скоро спека послабне”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, серпень розпочнеться на Тернопільщині невеликим похолоданням. Змінам погодних умов сприятиме й циклон, як господарюватиме у нашому регіоні цими днями.

Софія Романська