Циклон Ahmet у вівторок прийде на Тернопільщину. Він зумовить дощі у регіоні, місцями можливий мокрий сніг. Температурні показники коливатимуться від нуля до п’яти градусів тепла.

За інформацією Укргідрометеоцентру, протягом доби у західному регіоні спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці можливий густий туман, видимість знижуватиметься до 200 метрів.

“Опади передбачаються у західних областях України. Йтиме переважно дощ, при наближення температури до нижчих значень можливий подекуди мокрий сніг. Враховуючи, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, тому в дощу буде набагато більше шансів, аніж у снігу. 5-го січня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +1 +5 градусів. Про тумани нікому вже не цікаво, бо вони явно перебільшують із своєю присутністю, але все ж нагадую, – місцями тумани з погіршенням видимості. Шановні водії, уважно! На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ та мокрий сніг, а також посилення вітру. Невеликий мороз, проте більше у нічні години, з’явиться вихідними та на початку наступного тижня, ближче до Маланки-Василя”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, на Різдво у краї можливий невеликий мокрий сніг. Втім, суттєвого похолодання поки не передбачають.