Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині через сильний вітер і різке похолодання. Втім, найближчими днями температура повітря ще знизиться, а вночі ймовірні заморозки.

Із Скандинавії у напрямку нашого регіону рухається циклон, Тернопільщина – у зоні його найактивнішого впливу. Відтак жителям краю радять готуватися до ще дужчого похолодання.

«До кінця тижня на Тернопільщині збережеться вітряна та прохолодна погода з тенденцією до зниження температурних показників», – повідомила синоптик Оксана Озимків. Пориви вітру сягатимуть 14-16 метрів за секунду. «До нашого регіону зайшла холодна арктична повітряна маса із півночі. Відтак температурні показники залишатимуться невисокими. Вдень стовпчик термометрів коливатимуться від одинадцяти до шістнадцяти градусів вище нуля; вночі передбачається 3-8 градусів тепла».

Такі різкі погодні перепади не залишать байдужими метеозалежних краян. Фахівці попереджають: може погіршуватися самопочуття; ймовірно загострюватимуться серцево-судинні та хронічні захворювання.

Софія Романська