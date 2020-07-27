У селі Кобзарівка Зборівського району трапився злочин. До працівників територіального підрозділу звернувся місцевий мешканець, який потерпів від рук крадіїв ромської національності.

Того дня невідомі їздили по селу й ходили від хати до хати під приводом купівлі пуху. Не оминули й помешкання 57-річного чоловіка.

Зі слів заявника, він порався по господарству, коли до нього завітали непрохані гості. Їх було троє – дві жінки та чоловік. Вони запропонували краянину продати пух. Потерпілий погодився й виніс з хати перину, однак покупці забракували товар.

Вже коли зловмисники покинули подвір’я заявника, він виявив відсутність мобільного телефону, який залишив без нагляду. За допомогою звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

У ході перевірки даної інформації поліцейські встановили, що підозрювані перебували на транспортному засобі ВАЗ 21010 білого кольору на полтавській реєстрації. Проводяться оперативно-розшукові заходи, аби розшукати крадіїв.

Правоохоронці неодноразово наголошували мешканцям та гостям краю, правила, як не стати жертвою обману. Не потрібно довіряти незнайомцям, які під різними приводами намагаються потрапити до ваших помешкань. Не впускайте підозрілих осіб до приміщень. Якщо ви запідозрили щось підозріле, одразу телефонуйте в поліцію.