Поліцейські просять людей бути дуже обережними і не пускати на подвір’я зловмисниць.

Нагадаємо, декілька днів тому жертвою чотирьох невідомих жінок стала пенсіонерка із села Мишковичі Тернопільського району. Серед білого дня на її подвір’я зайшли особи ромської національності з дитиною і попросили погодувати маля. У результаті з будинку було викрадено понад 50 тисяч гривень. Ідентичний випадок 21 травня стався з 60-річною жителькою Чистилова. Зі слів потерпілої, непрохані гості попросилися до хати, аби перепелинати й погодувати дитину. А далі, аби відволікти увагу пенсіонерки, стали пропонувати якийсь крам: носили з машини ковдри, покривала, розкладали їх в будинку, але коли жінка відмовилася будь що купувати – подалися геть. Згодом потерпіла виявила, що з помешкання зникли заощадження – понад сорок тисяч гривень.

Поліцейські вживають оперативних заходів, аби встановити та затримати крадійок. Жителів району просять бути дуже уважними, і якщо в своєму населеному пункті ви помітили невідомих осіб ромської національності, негайно телефонуйте до чергової частини відділення поліції за номером (0352) 43-61-09 або на лінію 102.

Орієнтовний опис зловмисниць: одна з жінок приблизно 50-річного віку, троє інших – молодші: від 25-ти до 30-ти років. З ними може бути маля віком до року. Лиходійок бачили на автомобілі марки «Опель» темно-зеленого кольору та на машині білого кольору.