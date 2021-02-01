Придбала зимові рейтузи та зняла пороби жителька одного із сіл Борщівського району. І як результат – втратила дев’ять тисяч гривень.

За словами потерпілої, ще 27 січня біля будинку сусідів помітила невідому жінку ромської національності, яка продавала жіночі речі. Остання запропонувала свій товар й пенсіонерці.

Заходячи на подвір’я продавчиня сказала, що відчуває погану енергетику і може допомогти. Пороби знімала, викачуванням яєць. Після завершення обряду вона розбила яйце і з нього вилилась рідина з чорними рештками. Пенсіонерка злякалася, але незнайомка запевнила, що все буде гаразд після молитви над грошима.

Потрібно 9 тисяч гривень, аби погана енергетика відступила. Жінка дала необхідну суму. Гостя сказала, що поверне гроші через 2 дні о 13:00. Проте старенька не повинна про обряд нікому говорити.

Прощаючись, ворожка залишила рейтузи, які вартували 70 гривень, не взявши за них гроші.

Проте 29 числа незнайомка не перетелефонувала, гроші не принесла і пенсіонерка зрозуміла, що потрапила в пастку шахраїв. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 190 ККУ.

Правоохоронці застерігають не вірити незнайомцям, не пускати сторонніх осіб в помешкання і не купувати жодних речей в гостей. Така довіра може завершитися втратою грошей та цінних речей.