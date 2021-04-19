На Тернопільщині до кінця квітня знижуватиметься захворюваність на COVID-19.

За прогнозами Київського інституту математики Національної академії наук України, позитивні тенденції збережуться щонайменше два тижні.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 223 нових випадків захворювання на COVID-19. Рівень захворюваності майже удвічі знизився, порівняно з ситуацією два тижні тому.

“Відповідно до прогнозу, напрацьованого для нашої області Київським інститутом математики системи Національної академії наук України, до 20 квітня середні показники в абсолютних цифрах щоденної захворюваності становитимуть від 617 до 640 випадків COVID-19 за добу з коридором коливань від 420 до 1019 випадків. Наразі Тернопільщина знаходиться на нижніх відмітках коридору коливань. Відповідно до оцінки інституту математики ми в цілому маємо перспективу стабілізації захворюваності із подальшою динамікою до зниження. Очевидно, така ситуація буде спостерігатися до кінця квітня. Такі позитивні зрушення в ситуації захворюваності дають змогу говорити, що стосовно окремих груп населення ми можемо дещо пом’якшувати заходи, які були введені попередніми нашими рішеннями”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Втім, в епідеміологів викликають занепокоєння масові святкування Великодня. Цей період може сприяти поверненню негативних тенденцій. Відтак жителів краю просять дотримуватися карантинних вимог.