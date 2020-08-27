Бережи свій велосипед, якщо хочеш на ньому кататися.

Таку пораду слід запам’ятати всім велолюбителям, бо ж, незважаючи на тисячі застережень правоохоронців, люди вважають, що саме їх під’їзд найбезпечніший і залишають там транспорт. А вранці їм дістається хіба перерізаний трос.

За словами оперуповноваженого карного розшуку Тернопільського відділу поліції Богдана Сказінського, крадіжки велосипедів – сезонний злочин.

– Основна проблема та причина викрадення велосипедів – це залишання їх без нагляду в під’їздах, на сушках. Цим користуються зловмисники і їх викрадають.

Двоколісник викрасти набагато легше, ніж авто. А от знайти його важче: він не має реєстрації, мобільніший та легко піддається зміні дизайну. Тому купуючи велосипед, зберігайте документи на нього або запишіть серійний номер з рами. Злодії можуть викрасти дорогий велосипед і в той же день продати його з рук.

– В основному крадіжки велосипедів здійснюються в нічний період. Зловмисники користуються відсутністю людей, перерізають захисний провід і викрадають і реалізовують на ринках. Будьте обережні, не залишайте велосипеди без нагляду, адже саме від цього залежить збереження вашого майна.

Від початку року в Тернопільський відділ поліції надійшло більше сімдесяти восьми заяв щодо крадіжок велосипедів. Проте ця цифра, кажуть правоохоронці, набагато вища, бо не всі власники двоколісників повідомляють про злочин.