За останні кілька тижнів президент Володимир Зеленський знову провів кадрові ротації серед голів ОДА. Валентин Резніченко очолив Дніпропетровську область, Айна Тимчук – Харківську, Сергій Гриневецький – Одеську, Анатолій Полосков – Закарпатську, Сергій Гамалія – Хмельницьку.

«Слово і діло» пропонує подивитися, скільки нинішні і вже колишні керівники обладміністрацій заробили у листопаді.

Найвища зарплата минулого місяця була у голови Тернопільської ОДА Володимира Труша – 109 тис. 971 грн. Йому, зокрема, виплатили відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення.

Уже колишній голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет заробив 96 тис. 465 грн, в цю суму, крім окладу і надбавок, увійшла компенсація за невикористану відпустку. Олексій Кучер, який вже втратив посаду голови Харківської ОДА, заробив 83 тис. 280 грн. Це теж з компенсацією за відпустку.

Зарплата Сергія Гайдая з Луганської обладміністрації склала 74 тис. 329 грн. Колишній керівник Миколаївської області Олександр Стаднік заробив за половину листопада 70 тис. 698 грн. Його наступник Віталій Кім уже отримав 4 тис. 650 грн зарплати за листопад.

Понад 60 тисяч також заробили Юрій Погуляйко з Волинської ОДА, ексголова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.