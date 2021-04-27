Понад 65 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. Сьогодні виявили 184 хворих. А загалом нині із недугою в області бореться майже дев’ять тисяч жителів краю.

Третій тиждень поспіль у регіоні знижується рівень захворюваності на COVID-19. Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко, поменшало хворих і в лікарнях. Епідеміологи пояснюють таку тенденцію хвилеподібністю епідпроцесу.

“Діючі активні випадки на Тернопільщині — 8785. Це 848,4 випадків на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник захворюваності по області становить 6288,0 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень, в Україні – 5317,7. У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 1072 особи, зокрема – 1065 дорослих та 7 дітей. Ліжковий фонд під COVID-19 становить – 2482, з них забезпечено киснем 2224. Вільні ліжко-місця під COVID-19 станом на сьогодні – 1410, вільні ліжка з підведеним киснем — 1251”.

Попри стабілізацію епідемічної ситуації, у лікарнях області понад 900 пацієнтів у важкому стані та використовують кисневу підтримку. Показник завантаженості ліжок по області – 43,2%.