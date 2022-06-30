Цифра вражає: стало відомо, скільки автомобілів оформили у Тернополі за час дії “нульового” розмитнення

Під час дії нульового розмитнення в Тернополі оформили 8 100 автомобілів.

Про це Суспільному повідомив заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин. За його словами, пільговий період завершується 30 червня.

“За період дії закону України від 24 березня 2022 року, тернопільською митницею проведено митне оформлення транспортних засобів у кількості 8 100 одиниць з наданням звільнення від сплати ввізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість. При цьому сума пільг, наданих Тернопільською митницею при оформленні таких транспортних засобів становить на сьогоднішній день 925 мільйонів гривень”, –розповів Андрій Северин.

Розмитнював автомобіль тернополянин Віталій. Чоловік хотів скористатися пільговими умовами, які діють до 30 червня. Він розповів, що в черзі на митниці стояв два дні поспіль.

“Хтось навіть і ночує тут на митниці, щоб загнати машину. Можна сказати, що за кордоном екосистема очиститься добре з пригоном таких машин. Але хороша можливість для людей, які фінансово не спроможні купити в нас авто, бо тут вони дорогі. Купити за кордоном дешевше”.

Щодня Тернопільська митниця оформляє 150 автомобілів. Заступник голови обласної філії громадської організації “Автоєвросила” Сергій Завидовський каже, через завершення пільгового періоду для розмитнення автівок утворилися черги й на кордоні України.

“Люди хочуть просто зекономити. Не стоїть питання заробити. Якби було нормальне розмитнення, 500-600 доларів так як “Євросила” відстоювала, то не було б черг, всі б сплатили. А так машина, яка за кордоном коштує тисячу євро, в Україні її розмитнення біля трьох тисяч доларів”.

Як розповів заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин, під час дії “нульового” розмитнення громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу. За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення більше 10 осіб, автомобілі для перевезення вантажів.