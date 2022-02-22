Цифра вражає: на скільки скоротилося населення Тернопільщини за минулий рік

Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою, на 1 січня 2022 року становила 1 млн 21 тис. 713 осіб.

Такими є попередні дані, які оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж 2021 року чисельність населення зменшилася на 8849 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 9 566 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 717 осіб.

У 2021 році в області народилось 7 275 дітей, що на 571 дитину менше, ніж у 2020 році.

Упродовж 2021 року зареєстровано 16 841 померлих, що на 1 012 осіб більше, ніж за попередній рік.