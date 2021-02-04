Цифра шокує: у поліції повідомили, скільки людей загинули і травмувалися на дорогах Тернопільщини

Впродовж минулого місяця співробітники поліції оформили 4817 адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Найпоширеніші порушення: перевищення безпечної швидкості, нехтування правилами обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, недотримання правил дорожнього руху пішоходами.

У січні на дорогах Тернопільщини трапилося 232 дорожньо-транспортних пригоди. З них 40 – з потерпілими, в яких 5 людей загинули та 53 отримали травми.

Тридцять шість аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод 5 людей зазнали травм. Сімнадцять ДТП трапилося за участю пішоходів, внаслідок троє людей загинуло та чотирнадцять травмовано.

Серед причин автопригод: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Минулого місяця поліцейські виявили 151 особу, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників складено адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Відповідальність за це: позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення такого порушення протягом року – доведеться сплатити суму вдвічі більшу.