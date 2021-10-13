800 водіїв у нетверезому стані зупинили патрульні цього року на Тернопільщині. Правоохоронці спрямували їхні справи суду.

За участю нетверезих кермувальників на Тернопільщині цього року сталося понад 260 аварій. Як зазначив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, попри збільшення штрафів, порушників не меншає. Зокрема, почастішали випадки кермування у стані наркотичного сп’яніння. «За 9 місяців в області сталося 261 ДТП сталося за участю водіїв у нетверезому стані. Інколи протягом ночі поліцейські виявляють по сім водіїв у нетверезому стані. За частиною першою статті 130 кодексу про адміністративні правопорушення, штраф становить 17 тис. грн., також передбачене позбавлення права керування на рік. За частиною другою передбачений штраф у 34 тис. грн., позбавлення прав на три роки або адмінарешт 10 діб, передбачене оплатне виручення транспортного засобу. За частиною третьою штраф сягає 51 тис. грн., позбавлення прав на 10 років, а також передбачена конфіскація транспортного засобу. Водій, перебуваючи в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, має знижену увагу та швидкість реакції, через що може не зорієнтуватись в дорожній обстановці. Саме тому, керування в стані сп’яніння є одним із найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху, адже дорожньо-транспортні пригоди за участю таких водіїв мають надзвичайно тяжкі чи трагічні наслідки», – каже Богдан Шевчук.

За інформацією патрульної поліції, цього року на Тернопільщині через нетверезий стан до відповідальності притягнули на 25% більше водіїв, ніж торік.