ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти
Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації кандидатів в президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання члени ЦВК ухвалили рішення про реєстрацію двох останніх кандидатів.
Центрвиборчком встановив відповідність поданих документів вимогам законодавства України і зареєстрував кандидатами у президенти Дмитра Гнапа від партії “Сила людей” (одностайно) та Олександра Соловйова від “Розумної сили” (10 із 16 присутніх членів комісії), який раніше отримав відмову, але 3 лютого повторно подав до ЦВК документи вже зі змінами.
Таким чином, станом на 8 лютого ЦВК зареєструвала 44 кандидати на пост президента України:
• Ігор Шевченко (самовисуванець);
• Сергій Каплін (кандидат від Соціал-демократичної партії);
• Валентин Наливайченко (кандидат від партії “Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка “Справедливість”);
• Віталій Скоцик (самовисуванець);
• Андрій Садовий (кандидат від партії “Об’єднання “Самопоміч”);
• Євген Мураєв (кандидат від партії “Наші”);
• Анатолій Гриценко (кандидат від партії “Громадянська позиція”);
• Віталій Купрій (самовисуванець);
• Геннадій Балашов (кандидат від партії “5.10”);
• Ольга Богомолець (самовисуванець);
• Олександр Шевченко (кандидат від партії “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”);
• Роман Насіров (самовисуванець);
• Юрій Бойко (самовисуванець);
• Олег Ляшко (кандидат від Радикальної партії);
• Аркадій Корнацький (самовисуванець);
• Олександр Вілкул (кандидат від партії “Опозиційний блок – Партія миру та розвитку”);
• Юлія Тимошенко (кандидат від партії “ВО “Батьківщина”);
• Дмитро Добродомов (кандидат від партії “Громадський рух “Народний контроль”);
• Олександр Мороз (кандидат від партії “Соціалістична партія Олександра Мороза”);
• Ілля Кива (кандидат від Соціалістичної партії України);
• Руслан Кошулинський (кандидат від партії “ВО “Свобода”);
• Олександр Данилюк (самовисуванець);
• Сергій Тарута (кандидат від партії “Основа”);
• Володимир Зеленський (кандидат від партії “Слуга народу”);
• Інна Богословська (самовисуванка);
• Ігор Смешко (самовисуванець);
• Микола Габер (самовисуванець);
• Юрій Дерев’янко (кандидат від партії “Воля”);
• Роман Безсмертний (самовисуванець);
• Віктор Бондар (кандидат від партії “Відродження”);
• Сергій Носенко (самовисуванець);
• Руслан Ригованов (самовисуванець);
• Віктор Кривенко (кандидат від партії “Народний рух”);
• Сергій Кривоніс (кандидат від партії “Воїни АТО”);
• Андрій Новак (кандидат від партії “Патріот”);
• Василь Журавльов (кандидат від партії “Стабільність”);
• Юрій Тимошенко (самовисуванець);
• Петро Порошенко (самовисуванець);
• Юрій Кармазін (самовисуванець);
• Юлія Литвиненко (самовисуванка);
• Олександр Ващенко (самовисуванець);
• Володимир Петров (самовисуванець);
• Дмитро Гнап (партія “Сила людей”);
• Олександра Соловйова (“Розумна сила”)
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