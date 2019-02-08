ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у президенти

08/02/2019 Розмір тексту:

Центральна виборча комісія завершила процедуру реєстрації кандидатів в президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання члени ЦВК ухвалили рішення про реєстрацію двох останніх кандидатів.

Центрвиборчком встановив відповідність поданих документів вимогам законодавства України і зареєстрував кандидатами у президенти Дмитра Гнапа від партії “Сила людей” (одностайно) та Олександра Соловйова від “Розумної сили” (10 із 16 присутніх членів комісії), який раніше отримав відмову, але 3 лютого повторно подав до ЦВК документи вже зі змінами.

Таким чином, станом на 8 лютого ЦВК зареєструвала 44 кандидати на пост президента України:

• Ігор Шевченко (самовисуванець);

• Сергій Каплін (кандидат від Соціал-демократичної партії);

• Валентин Наливайченко (кандидат від партії “Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка “Справедливість”);

• Віталій Скоцик (самовисуванець);

• Андрій Садовий (кандидат від партії “Об’єднання “Самопоміч”);

• Євген Мураєв (кандидат від партії “Наші”);

• Анатолій Гриценко (кандидат від партії “Громадянська позиція”);

• Віталій Купрій (самовисуванець);

• Геннадій Балашов (кандидат від партії “5.10”);

• Ольга Богомолець (самовисуванець);

• Олександр Шевченко (кандидат від партії “Українське об’єднання патріотів – УКРОП”);

• Роман Насіров (самовисуванець);

• Юрій Бойко (самовисуванець);

• Олег Ляшко (кандидат від Радикальної партії);

• Аркадій Корнацький (самовисуванець);

• Олександр Вілкул (кандидат від партії “Опозиційний блок – Партія миру та розвитку”);

• Юлія Тимошенко (кандидат від партії “ВО “Батьківщина”);

• Дмитро Добродомов (кандидат від партії “Громадський рух “Народний контроль”);

• Олександр Мороз (кандидат від партії “Соціалістична партія Олександра Мороза”);

• Ілля Кива (кандидат від Соціалістичної партії України);

• Руслан Кошулинський (кандидат від партії “ВО “Свобода”);

• Олександр Данилюк (самовисуванець);

• Сергій Тарута (кандидат від партії “Основа”);

• Володимир Зеленський (кандидат від партії “Слуга народу”);

• Інна Богословська (самовисуванка);

• Ігор Смешко (самовисуванець);

• Микола Габер (самовисуванець);

• Юрій Дерев’янко (кандидат від партії “Воля”);

• Роман Безсмертний (самовисуванець);

• Віктор Бондар (кандидат від партії “Відродження”);

• Сергій Носенко (самовисуванець);

• Руслан Ригованов (самовисуванець);

• Віктор Кривенко (кандидат від партії “Народний рух”);

• Сергій Кривоніс (кандидат від партії “Воїни АТО”);

• Андрій Новак (кандидат від партії “Патріот”);

• Василь Журавльов (кандидат від партії “Стабільність”);

• Юрій Тимошенко (самовисуванець);

• Петро Порошенко (самовисуванець);

• Юрій Кармазін (самовисуванець);

• Юлія Литвиненко (самовисуванка);

• Олександр Ващенко (самовисуванець);

• Володимир Петров (самовисуванець);

• Дмитро Гнап (партія “Сила людей”);

• Олександра Соловйова (“Розумна сила”)