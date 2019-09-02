Тернополянин Іван Калаур став народним депутатом України.

Відповідну постанову сьогодні прийняла Центральна виборча комісія.

Іван Калаур, разом із ще чотирма представниками партії “Слуга народу”, отримали місця у парламенті замість колег, котрі склали повноваження, оскільки пішли працювати у Кабінет міністрів.

Нагадаємо, Іван Калаур, проживає у Тернополі. Від був у списку “Слуги народу” 132-м. Юрист, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Обіймав посаду доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права.