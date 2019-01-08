ЦВК відмовила у реєстрації одному з кандидатів у президенти

08/01/2019 0
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Причини відмови – відсутність документів про внесення 2,5 млн гривень застави та неточності в інших документах.

Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати правозахисника із Броварів Володимира Ратуша кандидатом на пост президента.

Про це інформує прес-служба Центрвиборчкому.

Зазначається, що, розглянувши подані Ратушем документи, ЦВК встановила їх невідповідність вимогам виборчого закону.

Зокрема, подана Ратушем заява про самовисунення кандидатом на пост президента України не засвідчена в установленому законом порядку. До заяви також не додано документ про внесення ним застави в розмірі 2,5 млн гривень.

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