ЦВК розпустила окружну комісію в Тернополі
13/03/2019 0
Розмір тексту:
ЦВК достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №163 у Тернополі.
Про це повідомляє nv.ua з посиланням на прес-службу комісії.
Під час засідання ЦВК у вівторок, 12 березня, було встановлено, що окружна виборча комісія №163 порушила законодавство при формуванні дільничних комісій.
Був порушений принцип пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних комісіях для кожного кандидата у президенти, давши перевагу при призначенні голів, їх заступників та секретарів дільничних комісій для окремих кандидатів у президенти.
Президентські вибори заплановані на 31 березня.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...