ЦВК розпустила окружну комісію в Тернополі

13/03/2019 0
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ЦВК достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №163 у Тернополі.

Про це повідомляє nv.ua з посиланням на прес-службу комісії.

Під час засідання ЦВК у вівторок, 12 березня, було встановлено, що окружна виборча комісія №163 порушила законодавство при формуванні дільничних комісій.

Був порушений принцип пропорційної частки кожної категорії посад у дільничних комісіях для кожного кандидата у президенти, давши перевагу при призначенні голів, їх заступників та секретарів дільничних комісій для окремих кандидатів у президенти.

Президентські вибори заплановані на 31 березня.

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