Цвіт української нації: на фронті загинув боєць з Тернопільщини Олег Ставничий

На жаль, трагічна реальність не закінчується… Цвіт української нації мужньо вступив у боротьбу за волю і незалежність нашої держави, за її майбутнє та мир на рідній землі. Але платить за це найвищу ціну.

Страшна звістка надійшла до Гримайлівської громади. Під час виконання бойового завдання загинув уродженець села Мала Лука – Олег Ставничий, 1990 року народження.

Чортківська районна військова адміністрація висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям Героя.

“Спочивай з миром, вірний сину України!

Пам’ятаймо про кожного, хто поклав на вівтар Вітчизни найдорожче – своє життя…”, – ідеться у зверненні адміністрації.