Чергову спробу передати наркотичну сировину у виправу установу задокументували чортківські поліцейські. Наркотики знайшли у солодощах.

Про протиправне поліцейським повідомив черговий УВП №26 міста Чорткова. Під час огляду посилки, яку принесла знайома одному з ув’язнених, в шоколадних цукерах було виявлено 2 згортки із речовиною рослинного походження, схожу на марихуану, повідомляють у поліції.

Знайдене поліцейські вилучили для проведення необхідної експертизи. За фактом незаконного пересилання наркотичних засобів, відкрито кримінальне провадження.