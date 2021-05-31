Полуниця доповнила асортимент ранніх фруктів у тернопільських ринках і в магазинах. Втім, ціни на ягоди цього року б’ють рекорди. Коливається вартість полуниці від 60 до 130 гривень за кілограм.

Попри високі ціни, охочих купувати полуницю чимало. Продавці кажуть, що у Тернополі є ажіотаж на цю ягоду навіть на початку сезону.

“Полуниця — мій улюблений фрукт. Вживаю її від травня аж до липня, поки вона росте. Цього року було холодно, то вона трохи запізнилася. Єдине, що стримує, то надто високі ціни. Близько ста гривень за кілограм — немало. Чекаю, коли вже буде більше її на ринках, тоді буду купувати. І ще є хвилювання з приводу рівня нітрат. Рання полуниця інколи буває “пластмасовою”. Більш смачна та, яку продають у середині сезону. І ціни тоді теж більш приємні”, – каже тернополянка Надія Коваленко.

За словами продавців, рання полуниця вирощена у сонячних місцях Закарпаття. Втім, з приводу вмісту нітратів, радять не хвилюватися. Адже їхній рівень щодня досліджують у лабораторії. Щодо цін, то вони цьогоріч тримаються на високому рівні.