Ціни на яйця на Тернопільському ринку залишаються на рівні 6-8 гривень, – повідомляють статисти Тернопільського міського ринку. А м’ясо продовжує дорожчати.

Як повідомила статистка міського ринку Наталія Гузій, вартість сільськогосподарської продукції у Тернополі протягом року підвищилися на 30-50%. Найбільше здорожчали імпортні продукти.

«Ціни на м’ясну продукцію значно підвищилися. Яловичина зараз вартує близько 240 грн., на свинину ціна була дещо менша, але зараз бачимо. Що свинина теж зростає в ціні. Загалом це сезонна тенденція, але цього року є багато факторів, які зумовлюють підвищення цін. До прикладу, полядвиця вартує нині від 170 грн., минулого року була 130 грн. Найбільше подорожчало сало, воно подорожчало на 50 грн., якщо воно було від 70 до 130 грн., то на сьогоднішній день воно від 130 грн. і до 170, подекуди доходить до 200».

Тим часом попит на м’ясну продукцію знижується, – кажуть продавці. Це стримує значне подальше зростання цін.