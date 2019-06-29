Фруктовий сезон стартує на Тернопільщині. Ринки і магазини заповнені свіжими фруктами. Вишні, черешні, смородина, малина, суниця, – так виглядає старт цьогорічного врожаю. Втім, ціни на деяку продукцію майже захмарні.

Ціни свіжих фруктів на початку сезону традиційно високі, – кажуть продавці. До прикладу, нині лісова суниця вартує понад 160 гривень за кілограм. Домашня малина і смородина – близько шістдесяти,аналогічна вартість ягід: вишень і черешень.

«Можу сказати, що ціни бувають дуже різними. Все залежить і від якості продукції, і звідки вона привезена, від того, домашня чи лісова. Ми продаємо суниці та малини за дуже різними цінами. Думаю, кожен покупець зможе щось знайти для себе, що відповідає його бажанням і можливостям. В середньому зараз вартість ягід – 50 – 40 гривень за кілограм. Ми очікуємо, що ціни далі будуть знижуватися», – розповідає продавець Галина Поліщук.

Поки що стабільно високими залишаються ціни і на овочі. Більш дешевий продукт можна знайти на стихійних ринках. А от в магазинах переважно ціни вищі.

Софія Романська