Попри сезонність, ціни на деякі овочі залишаються високими. Помідори, огірки, баклажани капуста і навіть картопля цього літа тримаються в ціні.

Складні погодні умови, які спостерігалися навесні, позначилися на врожаї деяких овочів, – розповідає жителька Заліщицького району Оксана Нагорна. Деякі аграрії втратили плантації посаджених овочів через підтоплення.

«Ми пережили весною кілька хвиль дощової погоди. То були надзвичайно сильні грози і зливи. Деяким людям за нашого села затопило всі городи, ми втратили частину того, що посадили. Дещо пересаджували. Тому цього року маємо трохи менший врожай. Відповідно ціни на помідори, огірки, капусту залишаються трохи вищими, ніж минулого року».

На тернопільських ринках помідори продають від двадцяти до тридцяти гривень за кілограм. А от тепличні овочі в супермаркетах вартують майже удвічі більше.

«У супермаркетах на вигляд краща продукція, але я надаю перевагу домашнім овочам. Переважно купую у бабусь при дорозі. Ціни невисокі, овочі смачні», – каже тернополянка Ірина.

Продавці додають: ціни деяких овочів ближче до осені можуть знижуватися. Однак значного здешевлення не прогнозують.

Софія Романська