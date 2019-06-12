На тернопільських ринках – черешнево-полуничний рай. Прилавки вгинаються від асортименту, а ціни жахають покупців.

Найбільше нині купують полуницю, господарі уже привозять її з полів Кременеччини. Черешня тримається у ціні, її вартість в середньому 70-80 гривень за кілограм, повідомляє Т1 Новини.

Сезон у розпалі, а ціни зашкалюють. На тернопільському ринку покупці захоплені асортиментом та нажахані цінами. Пан Микола приїхав до України зі Сполучених Штатів Америки, чоловік порівнює ціни закордоном і на Батьківщині, він неприємно здивований.

Найбільше людей дивують ціни на черешню. Адже, за кілограм ягоди просять 65-85 гривень, та ще й не дуже солодку. Продавці запевняють, що черешня привезена з Мелітополя і саме тому така дорога.