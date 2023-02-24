Минуло 365 днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З нагоди річниці війни у центрі Тернополя встановили алею пом’яті українських героїв, а також вшанували їхню пам’ять.

Тернополяни та гості міста прийшли, аби віддати шану та помолитися за українських воїнів. Облаштована алея, із портретами захисників, нагадує про ціну боротьби з окупантом.

«Завдяки їм, нашим воїнам, ми можемо прокидатися в своєму домі, мати державу. Дуже шкода, що ціна така висока. Це життя патріотів, найкращих наших людей. Вони пішли туди, стояли і віддали найцінніше за нашу країну і всіх нас – своє життя. Так, ми віримо, що перемога скоро буде, а пам’ять про наших Героїв буде жити вічно. І про цю ціну ми не можемо забувати», – каже тернополянка Олеся Жмурик.

Тернополян закликають відвідати алею пам’ять та віддати шану воїнам.