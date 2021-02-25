На ринку Тернополя з’явилася перша цьогорічна полуниця.

Привезли ягоду з Єгипту і коштує вона недешево – 250 гривень за один кілограм. Продають полуницю на ринку неподалік закладу громадського харчування “МакДональдз”, що на масиві “Дружба”. Про це повідомляють Тернополяни.

Нагадаємо, що фахівці тернопільської Держпродспоживслужби рекомендують при купівлі ранніх овочів та фруктів звертати увагу не лише на їх зовнішній вигляд, а й на наявність документів.

“Вимагайте у продавця документи, які свідчать про результати перевірки на вміст нітратів. Уникайте покупок продуктів на стихійних та несанкціонованих ринках”, – радять у Держспоживслужбі.