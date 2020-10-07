Напередодні виборів у Підволочиській ОТГ розпочали підкупляти місцевих жителів, щоб ті проголосували «за кого потрібно».

Представники політичних сил приносять виборцям різні крупи та олію, щоб ті зробили «правильний» вибір під час голосування. На такі факти підкупу виборців відреагувала місцева поліція, повідомляють Тернополяни.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє місцевий політик Петро Федорович. За його словами, над фактами порушень, пов’язаних з виборами і випадками перешкоджання здійсненню виборчого права зараз працюють правоохоронці. Вже відкрито кримінальне провадження. Також він додає, що наразі у селах Підволочиської громади проходять слідчі дії.

«Дякуємо керівнику Підволочиського ВП Гаврилюку С.В., та поліцейським, які після публікації попереджень та зауважень від громадських активістів «ОПОРИ» та «ЧЕСНО», зуміли оперативно реагувати на попередження таких випадків та притягнення до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Тим часом, соцмережею ширяться публікації, в яких місцеві жителі Підволочиської ОТГ розповідають про спроби підкупу виборців.

До прикладу, обурюється Міша Колодій: «Ви совість маєте! Людей за крупи купляєте! Розкажіть краще як Жеребки вас зустріли???? Рис: 30грн, Макарон 30грн, Олія 30грн, Цукор 25грн, Горох 50грн, Пшинична каша 50грн +- ціни. 215 грн весь пакетик. Люди дивіться за що продаєтесь. Не вже ціна вашого вибору 215грн? І чи є ще хтось хто себе продасть!? Це в першу чергу не повага до співмешканців як низько він Вас бачить», – пише чоловік.

Надання виборцям продуктів харчування, незалежно від їх вартості, при якому згадується ім’я або використовується зображення кандидата, містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 160 КК України, пояснила Ольга Мазаєва, громадський омбудсмен з захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА в Тернопільській області, пише «20 хвилин».

«Згідно з ч. 6 ст. 57 Виборчого Кодексу України, передвиборна агітація або надання виборцям грошей, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів (крім матеріалів передвиборної агітації), що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата, згадуванням імені такого кандидата або партійної символіки, – це вважається підкупом виборців», – пояснила Ольга Мазаєва.

Відповідно до ч. 3. ст. 160 Кримінального кодексу України, надання виборцям неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборною агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, – караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років, повідомила громадський омбудсмен.

Неправомірною вигодою є продукти харчування, спиртні напої та тютюнові вироби, незалежно від їх вартості, а також грошові кошти, товари (крім матеріалів агітації, визначених законом), послуги, роботи, пільги, переваги, подарункові сертифікати, цінні папери, кредити, лотерейні білети, інші матеріальні та нематеріальні активи, вартість яких перевищує 63,06 грн, – повідомила Ольга Мазаєва.



