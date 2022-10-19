Повідомлення про зникнення 15-річної Іринки Сабадаш надійшло до працівників Тернопільського районного управління поліції 18 жовтня близько 18 години.
Неповнолітня тернополянка пропала дорогою до спеціалізованого навчального закладу.
Дівчинка вранці сіла у тролейбус, який прямував на вулицю Сахарова. Там розташований спецзаклад, де вона навчається. Після 17 години дідусь прийшов забрати онуку і виявив, що до школи вона вранці не прийшла.
Батьки одразу зателефонували в поліцію. На пошуки дитини залучили особовий склад районного управління: співробітників карного розшуку, ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції, слідчих.
Зі слів батьків, донька дуже любить їздити в тролейбусах, тож поліцейські, в першу чергу, почали перевірку громадського транспорту.