Кілька одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси виявили працівники карного розшуку Чортківського райвідділу поліції у будинку 52-річного жителя Копичинецької громади. Правоохоронці встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.

До співробітників карного розшуку надійшла інформація про можливе зберігання жителем Копичинецької громади зброї без відповідних дозвільних документів.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили бойовий револьвер системи «Наган», карабін, дві мисливські рушниці, предмет ззовні схожий на бойову гранату Ф-1 та майже 80 предметів ззовні схожих на боєприпаси до вогнепальної зброї та гладкоствольної зброї.

Речові докази вилучили та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.