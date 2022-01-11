Цілу ніч була в реанімації: лікарі розповіли про стан дівчинки, яка травмувалася, катаючись на санках

Тернопільські медики госпіталізували 9-річну дівчинку, яка під час спуску на санках у парку вдарилася головою об іншу дівчину. Внаслідок зіткнення 9-річна дитина втратила свідомість, на місце викликали медиків, які одразу доставили постраждалу у дитячу лікарню.

Про інцидент, який стався ввечері 10 січня, повідомив Центр екстреної медичної допомоги Тернопільщини. В обласній лікарні ZAXID.NET повідомили, що сьогодні, 11 січня, потерпілу перевели в хірургічне відділення.

Нещасний випадок у парку на вулиці Тарнавського стався близько 18:40 понеділка, 10 січня. Дитина гралася з іншими на сніговій гірці і спускалася на санках. В один момент вона зіткнулася з іншою дівчинкою і знепритомніла. Очевидці викликали швидку допомогу до травмованої дитини. Медики діагностували в неї важкі травми. «9-річна дівчина, спускаючись з гірки у парку, вдарилась головою об зустрічну дитину й втратила свідомість. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дівчинку, після наданої медичної допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню», – повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

У Тернопільській обласній дитячій лікарні ZAXID. NET розповіли, що постраждала до ранку перебувала у реанімації. «9-річна пацієнтка цілу ніч і до ранку була в реанімаційному відділенні під наглядом лікарів. У неї діагностували важкі травми голови. Сьогодні вранці дівчинку переведено в хірургічне відділення лікарні. Там її лікуватимуть, і надалі спостерігатимуть за її станом», – розповіла ZAXID.NET заступниця головного лікаря Тернопільської обласної дитячої лікарня Алла Філюк.