Сьогодні за вікном спостерігаємо час невпинного розвитку, серйозних інновацій та перегонів за покращенням якості життя в багатьох сферах. У кожній із галузей, приватній та діловій площині, постійно відбуваються величезні зміни шляхом впровадження зручних онлайн-технологій. Роботизація виробництв, поліфункціональні гаджети, досконалий комп’ютерний софт, безліч послуг в режимі онлайн чи цілодобове кредитування – ще не так давно могли розцінюватися як плід творчості письменника-фантаста. Зараз же для багатьох українців подібні технологічні блага являються частиною повсякденного побуту чи роботи.

Слід сказати, що запит на технічні інновації суттєво вплинув і на фінансовий сектор та зокрема на сферу мікрокредитування. Сьогодні онлайн-позика або довготривалий кредит на банківську карту – загальнодоступний спосіб подолання тимчасових фінансових негараздів.

Ритм сучасного життя та потреби громадян, які постійно зростають, призвели до того, що традиційне кредитування від банків часто виявляється невигідним і недоступним для багатьох українців. Ось чому стають все популярнішими компанії, що дозволяють оформити цілодобові кредити онлайн. Такі МФО дають можливість своїм клієнтам отримати кредит на картку в режимі 24/7, де заявка подається в режимі онлайн – без фізичного спілкування з фінансовим спеціалістом.

Взаємодія клієнта та кредитної установи повністю дистанційна. Узгоджена грошова сума відправляється на вказану банківську картку протягом 10-15 хвилин після схвалення заявки. Такі мікропозики також називають мікрокредитами або кредитами до зарплатні.

Чому цілодобові позики такі популярні?

Основними перевагами отримання мікрозайму на карту 24/7:

Мінімальна кількість документів;

Зручне онлайн-середовище для вибору суми та терміну кредитування;

Економія часу – немає потреби відвідувати офісне відділення фінансової установи;

Швидке рішення по заявці (в середньому це займає до 10 хвилин);

Отримання мікрокредиту без підтвердження доходів, застав чи поручителів;

Покращення власної кредитної історії завдяки вчасному поверненню боргу;

Висока ймовірність схвалення заявки для клієнтів із поганою кредитною історією